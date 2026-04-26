Blades of Fire s Regisseur enthüllt die seit dem Start des Spiels gewonnenen Lektionen

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Im Mai erscheint Blades of Fire 2.0. Dies ist keine Fortsetzung und auch keine große Erweiterung, aber mit der Steam-Veröffentlichung des Spiels werden wir eine gesunde Menge neuer Inhalte sehen, darunter einen Boss-Rush-Modus, New Game + und viele weitere Features und Verbesserungen. Es ist noch nicht einmal ein Jahr seit dem ersten Start des Spiels vergangen, aber wir haben mit Regisseur Enric Alvarez gesprochen, um darüber zu sprechen, was sich in dieser Zeit verändert hat.

"Eine unserer wichtigsten Erkenntnisse ist, dass es die Möglichkeit gab, die Einführung von Blades of Fire den Spielern beim Start weiter zu verfeinern. Viele Spieler sind mit Erwartungen herangegangen, die von traditionelleren Actionspielen geprägt wurden – schnelleres Tempo, sofortiges Feedback, ständige Belohnungen – und das schuf eine Diskrepanz zwischen Erwartung und Erfahrung", sagte Alvarez und erklärte eine der wichtigsten Lektionen, die nach dem Launch gewonnen wurden.

"Das Spiel verlangt etwas anderes: Geduld, Absicht und die Bereitschaft, seine Systeme zu verstehen. Wenn diese Erwartung nicht richtig gesetzt wird, kann das zu Frustration führen. Mit 2.0 haben wir den Kern des Spiels nicht verändert – wir sind ihm treu geblieben –, aber wir haben daran gearbeitet, diese Absicht klarer zu machen, sowohl in der Präsentation des Spiels als auch in der Art, wie es kommuniziert wird", fuhr er fort.

Vielleicht ist es jetzt leichter zu verstehen, was das Spiel von dir erwartet und was du daraus ziehen kannst, wenn du die ersten Stunden mit Blades of Fire frustrierend fandst. Für weitere Details darüber, wie die Dinge in Blades of Fire 2.0 durchgewirkt werden, schau dir unser vollständiges Interview an.