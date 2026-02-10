Blades of Fire hat morgen etwas zu verkünden. Steam, Nintendo Switch 2?

HQ

Blades of Fire, das gefeierte Spiel von Mercury Steam aus dem Jahr 2025 (Metroid Dread, Castlevania Lords of Shadows...), hat einen mysteriösen Teaser auf YouTube mit einem kurzen 16-sekündigen Video veröffentlicht, das darauf hinweist, dass morgen, am 11. Februar, "etwas" passieren wird.

Könnte es eine neue Version des Spiels für Steam oder Nintendo Switch 2 sein? Das Spiel ist im Epic Games Store, auf der Xbox Series X/S und auf der PS5 erhältlich, mit exklusiven Verbesserungen für die PS5 Pro. Allerdings haben sie es vielleicht bereut, Valves Plattform und Nintendos attraktiven neuen Hybrid verpasst zu haben, und werden es endlich beheben. Das ist alles Spekulation unsererseits; es könnte eine Erweiterung, DLC, ein anderes Update oder sogar spielbezogene Merchandise sein.

Das Wichtige hier ist: Was denkst du, wird dieses Geheimnis sein? Wir werden es morgen herausfinden, aber du kannst dir den Teaser hier ansehen, wenn du möchtest.