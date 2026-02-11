Blades of Fire erscheint im Mai auf Steam mit vielen neuen Features und einer heute veröffentlichten Demo

HQ

Gestern haben wir über den mysteriösen Teaser berichtet, den Blades of Fire auf YouTube gepostet hat. Nach dem Launch im letzten Jahr auf PS5, Xbox Series X/S und PC über den Epic Games Store bietet MercurySteams Actionspiel den Spielern immer noch viele Inhalte. Am 14. Mai wird Version 2.0 des Titels veröffentlicht, zusammen mit einer Version für Steam sowie verschiedenen unten aufgeführten Verbesserungen:

Neue Inhalte



Neues Spiel Plus.



Neue Herausforderungsstufe: Titanium



Neue Waffenteile & Skins (nur in New Game Plus verfügbar)



Elements Transmutation, die es den Spielern ermöglicht, Materialtypen zu wechseln.



Fotomodus.



Boss-Wiederbelebungsmodus (ein neuer Spielmodus, in dem man Bosskämpfe erneut spielen und Belohnungen verdienen kann).



Adsos Zauber auf Waffen für tiefere Kämpfe (Belohnungen im Boss-Wiederbelebungsmodus, die Zauber einführen, die Waffenfähigkeiten mit Spezialeffekten verbessern)



Jetzt kannst du den Ochsen in Blades of Fire streicheln.



Verbesserungen



Erweiterte Variationen von Tod und Verstümmelung.



Verbesserte Animationsübergänge.



Nvidia DLSS4-Implementierung.



Sonstiges



Vollständige Tastenbelegung für Tastatur- und Maussteuerung.



Neue Erfolge.



Steam Deck-Unterstützung



Die Steam-Veröffentlichung enthält "Version 2.0" des Spiels sowie das Adventurer Pack, das Artbook und den preisgekrönten Originalsoundtrack von Óscar Araujo. Außerdem wird im Rahmen des Steam Next Fest ab heute eine neue Demo des Spiels verfügbar sein.

Wirst du Blades of Fire auf Steam ausprobieren?