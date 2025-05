Blades of Fire Demo jetzt verfügbar

HQ

Es ist nur noch etwas mehr als eine Woche, bis wir nach dem herausragenden Metroid Dread die nächste vollständige Veröffentlichung des spanischen Studios MercurySteam genießen können. Diesmal geht es nicht um irgendeinen neuen Teil externer Franchises, sondern um eine originelle IP des Studios, die sich seit mehreren Jahren in der Entwicklung befindet und die wir bereits ausprobieren durften: Blades of Fire.

Und wenn Sie sich zusätzlich zu unseren Eindrücken davon überzeugen lassen möchten, dass dies das richtige Spiel für Sie ist, wurde die lang erwartete Demo gerade auf PlayStation, Xbox und PC (über den Epic Games Store) veröffentlicht. Diese Demo bietet die ersten Stunden des Spiels.

Blades of Fire bietet ein Action-Abenteuer in einer düsteren Fantasy-Welt, in der du Waffen schmieden und führen musst, um das Land von der Tyrannei von Königin Nerea zu befreien.

Viel Spaß mit der Demo und teilen Sie uns Ihre Eindrücke in den Kommentaren unten mit.