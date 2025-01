Blade & Soul bekommt ein Remaster, das nach Europa und Nordamerika kommt

Wenn du nicht in der Videospielkultur des Ostens verwurzelt bist, weißt du vielleicht nicht, dass es eine Vielzahl von großen MMORPGs gibt, die in asiatischen Ländern florieren, aber nicht immer beim Publikum im Westen landen. Ein Beispiel dafür ist Blade & Soul, ein Action-Fantasy-MMO, das die Spieler in ein Wuxia-Themenland voller asiatischer Legenden und Mythen entführt. Nach über einem Jahrzehnt der Entwicklung hat NCSoft beschlossen, dass esBlade & Soul an der Zeit ist, den Reset-Knopf zu drücken, und das alles mit der Ankündigung eines Remasters dieses langjährigen MMOs.

Es wird unter dem Namen Blade & Soul Neo bekannt sein und wie die Pressemitteilung bestätigt, können wir uns auf eine "moderne Interpretation" des MMOs freuen, die versuchen wird, den "ursprünglichen Geist des Free-to-Play-Open-World-MMORPGs in einem reichhaltigeren, visuell verbesserten Erlebnis einzufangen, das in einer Welt der asiatischen Mythologie spielt, in der rasante Kämpfe mit der atemberaubenden visuellen Schönheit kollidieren."

Wir können uns darauf freuen, dass die ursprüngliche Handlung zurückkehrt, in der die Spieler einen Charakter auswählen und erstellen müssen, der auf einer von vier spielbaren Rassen basiert (die Dragon, Qilin, Phoenix und Turtle ) und innerhalb eines von sieben Klassentypen, einschließlich der Assassin, Blade Dancer, Blade Master, Destroyer, Force Master, Kung Fu Master und Summoner.

Dieses Remaster basiert auf Unreal Engine 4 und bietet "verbesserte Texturen und Beleuchtung, verbesserte Animationen und mehr Umgebungsdetails und Atmosphäre". Es wird ein paar modernere Funktionen enthalten, die bei den Fans beliebt geworden sind, darunter Infinite Windwalking, die es den Spielern ermöglichen, frei zu laufen und zu sprinten, ohne sich um ihre Ausdauerleiste sorgen zu müssen.

Es wird zwar jede Menge PvE-Action geben, aber es wird sogar PvP-Unterstützung geben, die Dungeon Raids, Field Combat und Faction Combat umfasst, bei der zwei Teams mit je sechs Spielern gegeneinander antreten.

NCSoft hat noch kein Veröffentlichungsdatum oder Zeitfenster für Blade & Soul Neo festgelegt, aber uns wurde gesagt, dass das Spiel auf der Purple -Plattform des Unternehmens erscheinen wird und dass wir uns auf weitere Informationen freuen können, einschließlich des Zeitpunkts, an dem der Titel bald auf dem PC erscheinen wird.