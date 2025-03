Blade Runner 2099 wird näher am Originalfilm sein als Denis Villeneuves Fortsetzung

Blade Runner 2099 hat vielleicht noch kein Veröffentlichungsfenster, aber wir erwarten die Serie bald. Diese Amazon Prime-Serie, die nach den Ereignissen des Originalfilms und Denis Villeneuves Blade Runner 2049 spielt, scheint ihre Hauptinspirationen vom ersten Film zu nehmen.

Im Gespräch mit Variety konnte Schauspieler Tom Burke nicht viel über seine Rolle in der Serie verraten, aber er äußerte sich zur Ästhetik. Sie werden "viel näher an der Ästhetik des ersten Films sein als des zweiten Films", sagte er.

Es wird auch um die Frage gehen, was jemanden zu einem Menschen macht, ähnlich wie bei den beiden vorherigen Arbeiten. "Es hat viel mit dem zu tun, was dem Ausgangsmaterial im Film innewohnt, nämlich was jemanden zu einem Menschen macht und was ihn nicht menschlich macht. Oder wann überschreitet jemand eine Schwelle", fügte Burke hinzu. "Können wir wirklich ein volles Gefühl von Menschlichkeit haben, ohne uns unserer eigenen Doppelseiten sehr bewusst zu sein? Wir alle haben die Fähigkeit zu großem Bösem ebenso wie zu großem Guten. Ich nehme an, dass jedes Genre das bis zu einem gewissen Grad tut, aber ich habe das Gefühl, dass die Moral, diese ganze Art von Dingen, in der 'Blade Runner'-Welt für mich so gut gehandhabt wird. Es hat Feinheiten und Nuancen, die meiner Meinung nach nicht unbedingt alle Science-Fiction-Filme immer haben."

Blade Runner 2099 bleibt uns immer noch weitgehend ein Rätsel, aber letztes Jahr wurden die Dreharbeiten abgeschlossen, und so können wir hoffentlich bald mehr darüber erfahren, wann wir mit der Serie rechnen können.