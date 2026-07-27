Blade Runner 2099 keine zweite Staffel bekommt, bestätigt der Showrunner

Wer hofft, dass Blade Runner mit einer langen, von Kritikern gefeierten Reihe von Blade Runner 2099 überlebt, sollte man vielleicht wegschauen. Die Cyberpunk-Dystopie kehrt im November zurück, wird aber nur für die erste Staffel bestehen.

Im Gespräch mit Colliders Steve Weintraub sagte Showrunnerin Silka Luisa, dass die Serie immer als begrenzte, in sich abgeschlossene Geschichte gedacht war. Die Serie läuft über acht Episoden, und das war's, die Geschichte ist abgeschlossen, wenn der Abspann der letzten Folge läuft.

Die Handlung spielt 50 Jahre nach den Ereignissen von Blade Runner 2049 Blade Runner 2099 wird als Fortsetzung des Films dienen. Sie folgt Cora, gespielt von Hunter Schafer, einem Menschen, der ihr Leben lang vor Blade Runners davongelaufen ist. Nun muss sie so tun, als wäre sie eine davon, während sie versucht, ihre Menschlichkeit zurückzugewinnen, während sie Replikanten jagt. Michelle Yeoh spielt Olwen, eine Replikantin, die am Ende ihrer Kräfte ist und versucht, so viele abtrünnige Mitglieder ihrer Art wie möglich aufzuspüren.

Sehen Sie sich unten den Trailer zu Blade Runner 2099 an: