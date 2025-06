Der Autor der Blade Trilogie bot Marvel an, bei der Produktion des Films zu helfen, wurde aber abgelehnt

Für eine kurze Zeit sah es so aus, als hätte Marvel Studios sein Blade -Dilemma geknackt und dass der von Mahershala Ali geführte Film tatsächlich Realität werden würde. Dann stieg jedoch ein weiterer Regisseur aus und jetzt ist unklar, ob der Film jemals gedreht wird.

Doch vor diesem jüngsten und zerstörerischsten Rückschlag trat David S. Goyer vor - bekannt als Autor der von Wesley Snipes geleiteten Blade -Trilogie und auch der Produzent der beiden letztgenannten und der Regisseur des letzten Trilogie - und bot Marvel seine Dienste an, aber sie lehnten ab.

Diese Information stammt von Goyer selbst, der kürzlich im Gespräch mit Variety über einen roten Teppich Folgendes sagte:

"Es ist so lustig, vor etwa acht Monaten - als es nicht der letzte Schluckauf-Hit war, aber wie der vorherige Schluckauf - hatte ich so viele Leute, die zu mir sagten: 'Alter, würdest du bei 'Blade reinkommen?' Würdest du einfach da reinkommen?', egal ob es Freunde oder Fans oder Leute in den sozialen Medien waren. Und ich habe nicht einmal wirklich darüber nachgedacht, aber dann rief mein Agent bei Marvel an und fragte: 'Braucht ihr Hilfe? Und sie sagten: 'Wir lieben dich, aber wir denken, dass wir es jetzt geschafft haben und an einem guten Ort sind.' Und dann passierte das Neueste. Und nein, sie haben sich nicht bei mir gemeldet."

Da Blade unironisch halbtot wirkt, scheint es so, als ob Goyer die Antwort auf den verleumdeten Film sein könnte, aber würde er jetzt die Aufgabe übernehmen, das Projekt zu verwalten? Er antwortete.

"Ich könnte es in Betracht ziehen, weil ich die Figur liebe und es war sozusagen der Beginn meiner Superheldenkarriere. Auch wenn ich jetzt als DC-Typ angesehen werde, habe ich als Marvel-Typ angefangen. Ich würde es in Betracht ziehen, es würde Spaß machen, in diese Welt zurückzukehren. Davon abgesehen bin ich ansonsten so ziemlich zu 99% fertig mit Superhelden. Ich liebe dieses Zeug. Ich schaue mir alle Filme an, aber ich habe gerade so viel auf der Welt gemacht. Aber ja, ich würde es in Betracht ziehen, nur um der alten Zeit willen."

Würdest du gerne sehen, dass Goyer wieder Blade handhabt, vor allem jetzt, wo er die Erfahrung hat, zusätzliche Superhelden-Projekte für Film und Fernsehen zu schreiben, wie The Dark Knight Trilogie, The Sandman und Constantine ?