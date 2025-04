Blade Das Reboot, das ursprünglich in den 1920er Jahren spielt, mit einem Flying Lotus-Soundtrack

Marvels geplantes Reboot von Blade mit Mahershala Ali in der Hauptrolle sollte ursprünglich in einem Setting der 1920er Jahre spielen, mit niemand geringerem als Flying Lotus, der sich um die Musik kümmern sollte. Die Oscar-prämierte Kostümdesignerin Ruth E. Carter bestätigte kürzlich, dass sie an dieser Version des Projekts gearbeitet hat - bevor alles komplett auseinanderfiel, vor allem aufgrund von Drehbuch- und Schauspielerstreiks. Flying Lotus selbst kommentierte kürzlich X mit den Worten:

"Ich denke, wir sind so weit davon entfernt, dass es jetzt überhaupt möglich ist, aber. Ja, ich wurde verpflichtet, Musik für den neuen Blade Film zu schreiben, bevor er durchfiel. Vielleicht kommt es ja wieder, aber ich bezweifle es. Hätte aber Spaß gemacht."

Was genau die Zukunft des Films bereithält, steht noch in den Sternen, aber Gerüchte deuten darauf hin, dass das Projekt möglicherweise ganz verworfen wurde. Allerdings hängt Mia Goth anscheinend immer noch an dem Reboot und es wird gemunkelt, dass sie die Bösewichtin Lilith spielt. Ein Haufen verschiedener Drehbuchautoren war ebenfalls beteiligt, darunter Nic Pizzolatto von True Detective und Michael Green von Logan - aber im Moment sieht die Zukunft von Blade im MCU sehr wackelig aus.

Hoffen Sie immer noch, dass der Neustart von Blade eines Tages stattfinden wird?