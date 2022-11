Blade bekommt einen neuen Regisseur

HQ

Vor einiger Zeit berichteten wir, dass das bevorstehende Blade-Reboot der Marvel Studios auf die Bremse treten musste, als der ursprüngliche Regisseur Bassam Tariq beschloss, auszusteigen. Jetzt gibt das Studio jedoch bekannt, dass der Vampirstreifen wieder auf Kurs ist, da er seinen neuen Regisseur gefunden hat.

Die Leitung übernimmt der Filmemacher Yann Demange, der zuvor an Produktionen wie Lovecraft Country und White Boy Rick gearbeitet hat. Es wurde auch bestätigt, dass Michael Starrbury (When They See Us) ein neues Drehbuch schreiben wird. Außerdem hat der Film einen neuen Termin erhalten: den 6. September 2024. Jetzt wissen Sie es!

