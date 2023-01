HQ

Wenn es eine Sache gibt, die die Franzosen über die meisten anderen Nationalitäten stellen, dann ist es ihre Originalität, besonders wenn es um Videospiele geht. Bevor Ubisoft die gleiche Droll-Formel für fast alle ihre Spiele verwendete, kamen originelle und coole Konzepte von ihnen. Quantic Dream war im Laufe der Jahre auch für viele einzigartige Erfahrungen für mich verantwortlich, und last but not least gibt es Focus Entertainment, die kürzlich einige der coolsten und originellsten Spiele in einem Markt veröffentlicht haben, der sich im Allgemeinen nicht traut, Risiken einzugehen. Ihre neueste Ergänzung ist Blacktail, entwickelt von The Parasight, die ich über die Feiertage genossen habe. Das Spiel ist für PC, PlayStation 5 und Xbox erhältlich. Ich habe es auf Steam gespielt.

Sie kennen vielleicht die Legende der Hexe Baba Yaga, aber in der slawischen Welt ist sie eine gefürchtete Hexe, die Kinder stehlen soll. Viele Legenden in der slawischen Welt sind oft dunkel, und so ist auch diese. In Blacktail spielst du die 16-jährige Baba, die der Hexerei beschuldigt und daraufhin aus ihrem Stamm geworfen wurde. Glücklicherweise ist die Welt außerhalb der Stadt ziemlich üppig und lebendig, so dass Baba mit Pfeil und Bogen überleben kann.

Die Hauptfigur heißt Baba, und ich möchte nichts verderben, aber ich frage mich, ob es eine Verbindung mit dem Baba Yaga gibt? Potenziell. Die Kreaturen, denen man auf der Welt begegnet, basieren auf slawischen Volksmärchen, von denen ich einige kannte, aber ich habe auch viele neue erlebt, von denen ich noch nie gehört habe. Baba sieht einen Schatten von dem, was sie für sich selbst hält, der in den Wald rennt, und sie geht ihm nach, nur um von einer zerbrochenen Brücke aufgehalten zu werden. Neben der Brücke stehen ein Haufen sehr großer Pilze, die magisch sprechen können. Diese drei Pilztyrannen sagen Baba, dass sie den Durchgang über die Brücke ermöglichen werden, wenn Baba den Drachen tötet, den sie nicht mögen. Die drei Schwämme sind lustig und ihr Dialog mit Baba ist voller Humor, aber auch mysteriös, was einen denken lässt, dass mehr los ist, als man erwartet. Das Ganze ist super charmant und die Atmosphäre ist super. Im Laufe der Geschichte triffst du viele schrullige und unterhaltsame Kreaturen, die entweder ehrlich oder manipulativ sind, die wollen, dass Baba für sie arbeitet, damit sie ihre Agenda durchsetzen können. Dies trägt zu einer großartigen Geschichte bei, in der Sie ständig zwischen den Zeilen lesen müssen, um zu verstehen, was Wahrheit und was Lügen sind. Ich liebe Geschichtenerzählen, bei denen ich meine Zunge im Mund behalte, und wenn es so gut gemacht wird wie hier, ist es ein Genuss.

Wie bereits erwähnt, ist die Geschichte voller Entscheidungen, die Baba treffen muss. Diese Entscheidungen haben eine wahre Bedeutung, da sie Baba entweder zu einer bösen Kreatur oder zu einer guten Kreatur machen können. Es gibt ständig große und kleine Entscheidungen, die sie treffen muss, die beeinflussen, welche Fähigkeiten sie freischalten kann, was ziemlich cool ist. Es erinnert ein wenig an die helle und dunkle Seite in Knights of the Old Republic, wo die eigene Moral Vorteile freisetzt, die nur denen zur Verfügung stehen, die entweder gut oder böse sind. Die Entscheidungen, vor denen man steht, sind vielfältig und von unterschiedlicher Bedeutung. Sie können eine Mythenkönigin treffen, die die Weltherrschaft übernehmen will, ein wenig auf Kante setzen. Du kannst ihr entweder helfen, indem du ihren Ameisen erlaubst, durch den Wald zu trollen, oder du kannst ihre Ameisenhaufen zerstören und dadurch ihre Pläne zurückwerfen. Es gibt Hunderte dieser Entscheidungen in der Geschichte, und die Bewohner der Welt werden auch mit Baba interagieren, je nachdem, wie gut oder böse sie ist, und das ist cool. Ich selbst habe einen guten Baba gespielt, vor allem, weil es mir generell schwer fällt, böse Taten in Spielen zu begehen. Ich wurde jedoch zu ein paar Taten verführt, auf die ich hier hinterher nicht stolz bin, aber das ist auch ein Beweis für das gut geschriebene Drehbuch des Spiels, wo man einfach sehen muss, was passiert, wenn man den im Waldboden gefangenen Vogel nicht abschießt.

Die Spielmechanik selbst ist anderen Spielen mit einer offenen Welt sehr ähnlich. Du wirst in Blacktails Welt losgelassen und musst dann erkunden. Es ist schön und bunt, mit vielen verschiedenen Gebieten wie Wäldern, Sümpfen und Ruinen. Es ist alles charmant und hat Persönlichkeit. Du musst deine eigenen Stöcke und Steine finden, um Pfeile herzustellen, mit denen du dich verteidigen kannst. Sie können zunächst nur eine bestimmte Anzahl von Pfeilen tragen, aber Sie schalten frei, um mehr auf dem Weg zu tragen. Sie erhalten mehr Fähigkeiten im Laufe des Spiels, und Sie werden sie brauchen, weil Sie sonst sterben werden. Oft. Sie können gelbe Blumen pflücken, die Sie in Vasen rundherum legen. Wenn ja, ist dies der Ort, an dem Sie auferstehen, wenn ein anderer Kobold zu nahe gekommen ist. Ich bin nicht gerade ein Fan dieser Art, es zu tun, da man viel Fortschritt verlieren kann. Es ist vergleichbar mit der Art und Weise, wie man es in vielen Souls-ähnlichen Spielen macht, und ich mochte diese Art, den Tod frustrierend zu machen, noch nie. Aber vielleicht muss ich nur "git gud". Ich glaube nicht, dass dieser Ansatz zu einem Spiel wie Blacktail passt. Ich habe aus diesem Grund immer wieder viel Fortschritt verloren.

In Blacktail musst du alles abholen, was du auf deinem Weg triffst, denn alles kann verwendet werden. Du kannst Fähigkeiten mit allem kaufen, was du aufnimmst. Die wichtigsten Dinge, die Sie aufheben können, sind oft in Truhen, die von Kreaturen bewacht werden, die Ihre besten Interessen nicht im Herzen haben wollen. Es kann etwas umständlich werden, alles aufzuheben, und Sie erhalten ein Fallout 4-Gefühl, bei dem Sie den gesamten Müll automatisch aufheben, da er später verwendet wird, um sowohl Ausrüstung als auch Fähigkeiten zu verbessern. Die Fähigkeiten, die du dann kaufen kannst, sind Upgrades für deinen Charakter. Mehr Gesundheit und Pfeile sind die ersten Dinge, die du freischalten kannst, aber später sind es auch neue Angriffe und Fähigkeiten, die Baba das Leben ein wenig erleichtern.

Es gibt auch Bosskämpfe in Blacktail, aber sie fühlen sich ein bisschen klobig an, denke ich. Dies sind kleine Rätsel im Allgemeinen, bei denen Sie einen Weg finden müssen, den Boss zu beschädigen, oder sich mit einem Haufen zusätzlicher Kreaturen auseinandersetzen müssen, die der Boss hervorbringen kann. Sie waren nicht die lustigsten, die ich ausprobiert habe, aber ich habe sie nach ein paar Versuchen überstanden.

Blacktail ist eine charmante Bekanntschaft, wobei die Geschichte insbesondere cool zu erleben ist, aber es gibt einige Kritikpunkte, die für das nächste Mal verbessert werden könnten, wenn Blacktail eine Fortsetzung bekommt. Insgesamt sollte das Spiel jedoch für die Originalität und den frischen Atem gelobt werden, die es in die Open-World-Formel bringt.