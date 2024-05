Blacksad: Under the Skin wird seine Next-Gen-Version Ende Juni auf den Markt bringen

HQ

Das Abenteuerspiel von Pendulo Studios Blacksad: Under the Skin erschien vor über vier Jahren für PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch. Eine Geschichte über detektivische Intrigen im Comic mit viel Potenzial, das leider nicht mit genügend Feinschliff auf das Videospielformat übertragen wurde. Jetzt werden wir sehen, ob John Blacksad in seiner leistungsstärkeren Version auf Konsolen Erlösung findet.

Das Studio hat bestätigt, dass die nativen Xbox Series- und PlayStation 5-Versionen von Blacksad: Under the Skin am 27. Juni erscheinen werden. Es ist derzeit nicht bekannt, ob diese Edition auch ein kostenloses Update für Xbox One- und PS4-Benutzer des Spiels sein wird, also halten wir die Augen nach Neuigkeiten offen.

Haben Sie die Geschichte von Blacksad: Under the Skin erlebt oder haben Sie sich auf diese neue Version gefreut?