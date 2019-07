Blacksad: Under the Skin auf November verschoben

Das tierische Abenteuer von Pendulo Studios (Runaway, Yesterday), Blacksad: Under the Skin, sollte eigentlich in zwei Monaten erscheinen, wurde nun jedoch auf den 5. November verschoben. In einem Making-of-Video verrät das Studio diese Nachricht und lässt uns als Entschädigung einen kleinen Blick hinter die Kulissen des Comic-Adventures werfen. Im Fokus steht jedoch das Team, das ihre Erfahrungen und Aufgabenbereiche erläutert. Juan Díaz Canales und Juanjo Guarnido, Autor und Zeichner des Original-Comics, sind ebenfalls zu sehen. Ein zweites Making-of-Video wird in wenigen Wochen veröffentlicht, verspricht Pendulo - hoffentlich mit mehr Gameplay. Blacksad: Under the Skin soll Anfang November für PC, Mac, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar sein.

