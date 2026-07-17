BlackMill Games kündigt das aktualisierte Veröffentlichungsdatum für Gallipoli an, das in einem Monat erscheinen wird

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Ursprünglich waren Pläne, Fans in intensive Mehrspieler-Action an den osmanischen Fronten des Ersten Weltkriegs im Mai willkommen zu heißen, doch der Entwickler BlackMill Games entschied sich letztlich für eine Änderung und verschob den kommenden Shooter Gallipoli auf ein unbestimmtes Datum.

Wir haben jetzt ein Update zu diesem Thema, da bestätigt wurde Gallipoli in einem Monat am 20. August erscheinen wird, mit einem gleichzeitigen Debüt auf PC, PS5 und Xbox Series X/S mit vollständiger Crossplay-Unterstützung. Wenn dieser Termin ansteht, können Sie mit £24,99/€29,99 rechnen mit Gallipoli.

In Bezug auf die Verzögerung erklärt BlackMill in einer Pressemitteilung, dass sie "die Veröffentlichung von Gallipoli auf den 20. August verschoben haben, um zusätzliche Zeit für die letzten Verbesserungen zu schaffen und sicherzustellen, dass das Spiel am ersten Tag für alle Spieler bereit ist."

Wenn es erscheint, wird Gallipoli mehrere Karten, über 50 historisch korrekte Waffen, 10 historische Klassen sowie das charakteristische Gunplay und die Action, die die Serie in ihren vorherigen Kapiteln Verdun, Tannenberg und Isonzo zuletzt verfeinert hat.