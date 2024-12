Blackfrost: The Long Dark II offiziell bekannt gegeben

Ganze zehn Jahre (!) ist es her, dass das kanadische Survival-Spiel The Long Dark in seiner ersten Inkarnation veröffentlicht wurde, nun ist es endlich Zeit für eine Fortsetzung. Wenn auch noch nicht ganz. Bei den Game Awards heute Abend zeigte Hinterland Studio einen stimmungsvollen Teaser des Titels namens Blackfrost: The Long Dark II und die Neuigkeiten beinhalten den Koop-Modus, aber die Premiere ist, wie gesagt, noch in weiter Ferne.

Das Spiel wird irgendwann im Jahr 2026 im Early Access für PC veröffentlicht. Genug Zeit also, um den Hype-Meter aufzudrehen. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Steam-Seite des Spiels. Den Trailer könnt ihr euch unten ansehen.