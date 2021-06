Blackbird Interactives nächstes Sci-Fi-RTS mischt Crossfire mit Halo Wars

Der südkoreanische Publisher Smilegate ist bestrebt, fähige Teams zu finden, die ihre Crossfire-Lizenz unterstützen können. So arbeitet beispielsweise der finnische Entwickler Remedy Entertainment an der Kampagne des Ego-Shooters CrossfireX, das auf der berühmten Kriegsspiel-IP basiert. Die Leute von Blackbird Interactive (Homeworld) entwickeln parallel dazu ein brandneues Strategiespiel, das im selben Universum stattfindet. Neben einer umfangreichen Einzelspielerkampagne bietet dieses Echtzeitstrategiespiel Mehrspielermodi, auf die sich PC-Spieler freuen können, sobald das Spiel im nächsten Jahr erscheint.

Crossfire: Legion führt uns viele Jahre in die Zukunft, wo wir große Mechs und fliegende Einheiten befehligen. Während einer ersten Präsentation sahen wir Stützpunkte und mobile Infanterietruppen, die vom Himmel regneten, um ihren Einfluss auf dem Schlachtfeld zu vergrößern. Unserem Kommandanten stehen globale Fähigkeiten zur Verfügung, mit denen wir den Verlauf der Schlacht beeinflussen können - das erinnert ein bisschen an Halo Wars. Obwohl wir das selbst nicht gesehen haben, soll Crossfire: Legion auch eine gewisse Anpassung bei den Einheiten an den Tag legen, mit denen sich unsere Militäreinheiten weiter spezialisieren lassen.