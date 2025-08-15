Blackbird Interactive erwirbt die Rechte an Hardspace: Shipbreaker

HQ

Der Entwickler Blackbird Interactive hat bekannt gegeben, dass er sich mit Focus Entertainment auf den Rückerwerb der Rechte an der Hardspace: Shipbreaker -Serie geeinigt hat. Der Deal sieht vor, dass der Entwickler die Kontrolle über den Titel zurückgewinnt, der zuvor von Focus veröffentlicht wurde und für beide Parteien, bei Fans und Kritikern gleichermaßen, ein großer Erfolg wurde, damit Blackbird das Universum als alleiniger Eigentümer erweitern kann.

Zu diesem Zweck werden zwar keine Einzelheiten bekannt gegeben, aber in einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass Blackbird Interactive "mehrere Hardspace-Projekte derzeit in der Entwicklung hat" und dass wir erwarten sollten, dass "die charakteristische Mischung des Studios aus stimmungsvollem Worldbuilding, immersiver, physikgetriebenem Gameplay und grenzüberschreitendem Design das Franchise weiter vorantreiben wird".

Rory McGuire, President und Chief Creative Officer von Blackbird, sagte über die Rückübernahme: "Es ist selten, eine IP zu haben, die bei Millionen von Spielern so großen Anklang findet. Wir fühlen uns geehrt, diese Gelegenheit zu haben, diese Verbindung durch neue Spiele, die das Hardspace-Universum erkunden, zu vertiefen und zu erweitern. Shipbreaker wäre auch nicht das, was es heute ist, ohne unsere Freunde von Focus Entertainment. Wir sind unendlich dankbar für ihre Partnerschaft und hoffen, bald wieder mit ihnen zusammenarbeiten zu können."

Um die Zukunft der Hardspace -Serie zu unterstützen, hat Blackbird Interactive die Registrierung für die Lynx Pioneer Programme geöffnet, ein Community-orientiertes Unterfangen, bei dem die Fans durch exklusive Spieltests die Zukunft der Serie mitgestalten können.