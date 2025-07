Black Superman wurde von Warner geschlossen - Als "zu woke" eingestuft

HQ

Einem neuen Bericht des Wall Street Journal zufolge hat Warner Bros.-Chef David Zaslav vor drei Jahren ein Black Superman -Projekt verworfen, weil es angeblich "zu woke" sei. Der Film sollte aus der Feder des gefeierten amerikanischen Autors Ta-Nehisi Coates stammen, der für seine Arbeit an Black Panther sowie für mehrere kulturell und politisch aufgeladene Bücher über afroamerikanische Identität und weiße Vorherrschaft bekannt ist. Kein Geringerer als J.J. Abrams wurde als Produzent verpflichtet.

Details über das Projekt bleiben spärlich, aber Black Superman sollte Berichten zufolge in einem alternativen Universum spielen, mit einem Black Kal-El in der Hauptrolle. Er wäre Teil von DCs Elseworlds-Reihe gewesen, ähnlich wie Joker und The Batman und völlig getrennt von der Hauptkontinuität.

Nach der Fusion von Warner und Discovery wurde Zaslav zunehmend misstrauisch gegenüber dem Projekt und drängte auf mehr Zusammenhalt und eine breitere Mainstream-Anziehungskraft innerhalb der DC-Liste. Dies führte schließlich zur stillschweigenden Absage von Black Superman. Doch die Hoffnung ist noch nicht verloren – die neuen DC-Chefs James Gunn und Peter Safran haben angedeutet, dass die Idee auch in Zukunft noch wiederbelebt werden könnte, solange sich das Drehbuch und das Konzept richtig anfühlen.

Wäre ein schwarzer Superman Film etwas, das du sehen möchtest?