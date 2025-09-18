HQ

Während es natürlich offensichtliche Qualitäten sowohl in der Schauspielerei als auch in der Regie gibt, wenn wir uns Ozark zuwenden, unterschätze ich Jason Bateman oft völlig. Und ich spreche sowohl über seine Fähigkeiten als Schauspieler als auch über seine Fähigkeiten als Regisseur, denn es sind seine Episoden in Black Rabbit, bei denen er selbst Regie geführt hat, die die besten sind, und die größte Attraktion hier - ist seine Figur Vince. Ohne jeden Zweifel. Jude Law übernimmt die Hauptrolle. Der große Bruder Jake ist öfter und öfter im Bild. Aber es ist Batemans Show, Vinces Show. Denken Sie nicht anders.

Jake, der scharfe große Bruder, der es im Grunde nur allen recht machen will.

Vince ist das schwarze Schaf oder "Kaninchen" der Familie Friedkin. Nach ein paar turbulenten Jahren als New Yorker Gastronom wird Vince aus dem Laden seiner Brüder geworfen, flieht aus der Stadt und hüpft zwischen verschiedenen mehr oder weniger kriminellen schmutzigen Jobs irgendwo am Stadtrand von Arizona hin und her. In der Zwischenzeit betreibt sein älterer Bruder Jake das in Brooklyn ansässige Restaurant/Nachtclub Black Rabbit nach besten Kräften, aber sein Leben wird wieder auf den Kopf gestellt, als Vince nach Hause zurückkehrt und dieselben skrupellosen Kredithaie anzieht, die zwei Jahre zuvor kurz davor waren, ihn zu töten. Auch Jake wird in diese Wendung der Ereignisse hineingezogen, und die Zukunft des Restaurants ist ungewiss, ebenso wie das Wohlergehen der beiden Brüder.

Law & Bateman haben eine brillante Chemie.

Im Kern ist Black Rabbit ein ziemlich gewöhnlicher Thriller, zumindest in der Konzeptphase. Zwei Außenseiterbrüder. Der eine ist eine gutherzige Seele, die es gut meint, während der andere ein echter fauler Apfel ist, der trotz unzähliger Möglichkeiten und Nahtoderfahrungen als Folge von Fehleinschätzungen und Alkohol-/Drogensucht seine eigene Familie in eine brenzlige Situation nach der anderen bringt. Es ist düster im Ton und eine Charakterstudie auf höchstem Niveau, aber es wird nie so realistisch und elendsgetränkt, wie es hätte sein können, und dafür haben wir (wieder einmal) Bateman zu danken.

In seinem Vince steckt Hoffnung, auch wenn er jeden erdenklichen Fehler gemacht hat und in einer scheinbar unlösbaren Situation gelandet ist. Jason überzeugt mit einer natürlichen Verletzlichkeit, die er mit der Überzeugung abwechselt, dass er selbst "versucht", das Richtige zu tun, obwohl alles schief geht. Er spielt einen mäßig liebenswerten Bastard auf genau die richtige Art und Weise, und es gibt so viele Nuancen in seiner Darstellung hier. Gleichzeitig ist Jude Law aber auch sehenswert als der leicht aufgeblasene, aber gutherzige und vor allem großzügige Jake, der mit seinem verfaulten Bruder wieder an den Händen gerade versucht, alles zum Laufen zu bringen, während die Bombe, die ihre Existenz ist, ständig kurz vor der Explosion steht.

Die Zeichen in Black Rabbit sind sehr gut geschrieben, durchgehend.

Black Rabbit ist gut geschrieben, zwischen den Episoden gut strukturiert und behält ein sehr angenehmes Tempo bei, während es auch ein unterschwelliges Gefühl der Panik beinhaltet, das mich gelegentlich dazu veranlasste, in bestimmten Teilen einiger Episoden die Fäuste zu ballen. Ich mag die Charaktere, das Setting und ich mag die Dialoge, die sich natürlich und glaubwürdig hart anfühlen, ohne in New Yorker Tropen getränkt oder übermäßig Netflix-steif zu sein. Insgesamt finde ich es erfrischend befreiend, dass Bateman & Co. New York City und Brooklyn hier nicht als dritte Figuren agieren lassen, was für die meisten Dinge, die im Big Apple stattfinden, so typisch geworden ist, dass ich es kaum ertragen kann, noch mehr ausladende Bilder von Crown Heights zu sehen. Das ist bis zum Tode geschehen, wenn überhaupt, und in Black Rabbit hält Bateman die Kameras im Black Rabbit, was eine effektive und einzigartige Kulisse ist, die ein dichtes und stilvolles Thriller-Drama ordentlich umrahmt.

