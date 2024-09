Black Panthers Michael B. Jordan und Ryan Coogler kommen für den Horrorfilm wieder zusammen Sinners

Wir haben schon einmal gesehen, wie die beiden Filmmagie geschaffen haben, und jetzt sind sie bereit, das Gleiche wieder zu versuchen. Nach dem Mega-Erfolg von Black Panther werden Regisseur Ryan Coogler und Schauspieler Michael B. Jordan für ein kommendes Horror-Drama namens Sinners zusammenkommen.

Dieser Film dreht sich um Zwillingsbrüder, die in ihre Heimatstadt zurückkehren und entdecken, dass sie zur Heimat eines viel größeren, verdrehten Bösen geworden ist. Auch wenn wir dieses Böse nicht zu sehen bekommen, schafft der erste Trailer zu Sinners definitiv eine spannende und unheimliche Prämisse.

Sinners kommt am 7. März 2025 in die Kinos und wird neben einigen anderen bekannten Namen auch Hailee Steinfeld und Jack O'Connell in den Hauptrollen spielen. Schauen Sie sich den Trailer unten an.