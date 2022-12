Black Panther: Wakanda Forever dominiert am vierten Wochenende in Folge

HQ

Black Panther: Wakanda Forever hatte einen ziemlich guten Start und stand neben anderen aktuellen Marvel-Filmen, die weltweit einen Umsatz von fast 1 Milliarde US-Dollar erzielen.

Wie Variety berichtet, dominierte der Film das vierte Wochenende in Folge einen Großteil der Welt und brachte in den USA und dem Rest der Weltmärkte zusätzliche 55 Millionen Dollar ein. Das bedeutet, dass der Film jetzt insgesamt bei 733 Millionen Dollar liegt.

Ansonsten liegt Strange World, ein neuer Disney-Animationsfilm mit einem Produktionsbudget von satten 200 Millionen US-Dollar, jetzt weltweit bei nur 42,3 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass er ernsthaft Geld verloren hat.

Der gesamte Kinomarkt steht jedoch bald vor einer ziemlichen Erschütterung, wenn Avatar: The Way of Water veröffentlicht wird.