Black Panther ist laut Rolling Stone der beste Superheldenfilm der Welt

HQ

Das liegt natürlich alles im Auge des Betrachters, aber wenn eines der angesehensten Magazine der Welt Top-Listen schreibt, horchen viele auf. Das Rolling Stone Magazine hat nun den ihrer Meinung nach besten Superheldenfilm aller Zeiten gekürt, und aus einer riesigen Liste von 50 Titeln hat Black Panther schließlich den Sieg errungen.

Verwunderlich? Nun, das hängt davon ab, wen Sie fragen. Chadwick Bosemans Interpretation der Black Panther wurde weithin gelobt, als der Film vor knapp fünf Jahren in die Kinos kam. Einige von euch erinnern sich vielleicht auch daran, dass Black Panther auch für mehrere Oscars nominiert wurde, darunter Best Picture, eine Auszeichnung, die letztendlich an Green Book ging. Sie können die vollständige Liste unten lesen und es gibt einige interessante und überraschende Funde zu machen.

50. "Zack Snyders Gerechtigkeitsliga" (2021)

49 "Ghost Rider" (2007)

48. "Megamind" (2010)

47. "Infra-Man" (1975)

46. "Scott Pilgrim gegen die Welt" (2010)

45. "Die alte Garde" (2020)

44. "Batman: Der Film" (1966)

43. "Thor" (2011)

42. "Der LEGO Batman-Film" (2017)

41. "Die Rächer" (2012)

40. "Der dunkle Ritter erhebt sich" (2012)

39. "Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns" (2022)

38. "Captain America: Der erste Rächer" (2011)

37. "Der Batman" (2022)

36. "Panzermädchen" (1995)

35. "Ant-Man" (2015)

34. "Das Selbstmordkommando" (2021)

33. "Klinge II" (2002)

32. "Unzerbrechlich" (2000)

31. "V wie Vendetta" (2005)

30. "Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe"(2021)

29. "Die Krähe (1994)

28. "Batman beginnt" (2005)

27. "Hellboy" (2004)

26. "Darkman" (1990)

25. "Der Raketenreiter" (1991)

24. "Batman kehrt zurück" (1992)

23. "Deadpool" (2016)

22. "Robocop" (1987)

21. "Doctor Strange" (2016)

20. "Superman II" (1980)

19. "Batman: Maske des Phantasmas" (1993)

18. "Captain America: Winter Soldier" (2014)

17. "X2" (2003)

16. "Avengers: Infinity War" (2018)

15. "Wächter der Galaxis" (2014)

14. "Spider-Man" (2002)

13." X-Men: Tage der Zukunft sind Vergangenheit" (2014)

12. "Spider-Man: Heimkehr" (2017)

11. "Iron Man" (2008)

10. "Die Unglaublichen" (2004)

9. "Wonder Woman" (2017)

8. "Thor: Ragnarök" (2017)

7. "Der dunkle Ritter" (2008)

6. "Spider-Man: In das Spider-Verse" (2018)

5. "Superman" (1978)

4. "Avengers: Endgame" (2019)

3. "Logan" (2017)

2. "Spider-Man 2" (2004)

1. "Schwarzer Panther" (2018)

Was denkst du, wie würdest du deine Top Ten Superheldenfilme auflisten?