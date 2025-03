Black Panther-Darsteller behauptet, dass Marvel 1943: Rise of Hydra rechtzeitig zu Weihnachten debütieren wird

HQ

Uns wurde früher gesagt, dass Marvel 1943: Rise of Hydra im Jahr 2025 erscheinen würde, und obwohl in diesem Kalenderjahr noch größtenteils noch 10 Monate übrig sind, fragt man sich angesichts der Tatsache, dass in diesem Jahr bisher keine weiteren Informationen (oder wirklich Gerüchte) über das Spiel herausgekommen sind, ob eine Veröffentlichung im Jahr 2025 noch möglich ist. Laut einem der Hauptdarsteller des Spiels ist das immer noch der Fall.

Im Gespräch mit The Direct während der MultiCon in Los Angeles vor kurzem sagte Khary Payton, der als Black Panther in Marvel 1943: Rise of Hydra bekannt ist, Folgendes:

"Wir arbeiten immer noch. Wir planen für 2025... Wir denken an eine Weihnachtssituation. Aber ich bin so aufgeregt."

Obwohl Payton zu einem guten Teil über das Spiel Bescheid wissen wird, sollten wir dies nicht als Tatsache ansehen, bis wir von Skydance selbst hören, denn wenn das Spiel noch nicht fertig ist, wird es höchstwahrscheinlich auf Anfang 2026 verschoben. Wenn das unwahrscheinlich erscheint, sollte man sich daran erinnern, dass Publisher Plaion kürzlich Kingdom Come: Deliverance II von einer Veröffentlichung Ende 2024 zugunsten von Anfang 2025 verschoben hat, und schauen Sie sich an, wie das für das millionenfach verkaufte und von der Kritik gefeierte Spiel funktioniert hat...