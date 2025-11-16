Black Ops 7 unter Beschuss wegen Verwendung von angeblichen KI-Kunstwerken

HQ

Das wird wahrscheinlich nicht überraschen. Das neueste Call of Duty-Spiel scheint KI-generierte Grafiken zu enthalten, die auch nicht besonders gut aussehen, und die Leute sind nicht glücklich darüber. Und nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Spiels begannen die Spieler, Screenshots von Grafiken im Spiel zu teilen, von denen sie glauben, dass sie von der KI generiert wurden. Und es ist schwer, dem nicht zuzustimmen.

Es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass mehrere Bilder von KI generiert wurden. Darunter eine Cartoon-Figur, die sechs Finger zu haben scheint, Augen, die nicht zusammenpassen, und einige andere Kuriositäten, die normalerweise mit KI in Verbindung gebracht werden. Es lohnt sich auch, im Hinterkopf zu behalten, dass all dies als Belohnungen gedacht ist, die du für das Abschließen von Herausforderungen erhältst, was es noch deprimierender macht.

Andere Spieler haben Screenshots von KI-generierten Grafiken in der Black Ops 7-Kampagne geteilt, die in diesem Jahr vollständig online ist und auf den Mehrspielermodus ausgelegt ist. Natürlich können wir nicht mit Sicherheit wissen, welche Grafiken im neuesten Call of Duty von Menschen erstellt wurden, welche von einer Maschine generiert wurden und bei welcher es sich um eine Kombination handelt, bei der Menschen lausige generierte Bilder nachgebessert haben.

Activision selbst hat sich entschieden, auf die Kritik zu reagieren. Sie behaupten, dass sie, genau wie so viele andere auf der Welt, eine Vielzahl von digitalen Tools, einschließlich KI-Tools, verwenden, um ihren Teams die Möglichkeit zu geben, die bestmöglichen Spielerlebnisse für ihre Spieler zu schaffen. Und dass ihr kreativer Prozess weiterhin von den talentierten Personen geleitet wird, aus denen ihre Studios bestehen.

"Wir haben sehr deutlich gemacht, dass wir diese [KI-Tools] als Werkzeuge verwenden, um dem Team zu helfen, aber sie ersetzen keines der fantastischen Teammitglieder, die wir haben, die den letzten Schliff geben und diese Inhalte entwickeln, um sie ins Spiel zu bringen."

Was halten Sie davon, dass KI-Bilder als Belohnung verwendet werden?