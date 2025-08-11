Black Ops 7-Leak zeigt, dass COD immer noch verrückte Skins umarmt

HQ

Es war einmal - gefühlt vor fast hundert Jahren - Call of Duty war im Realismus verwurzelt. Aber das war damals, und das ist heute. Die Akzidenzmaschine ist weiter gelaufen, und Marken, die gerne mit der Serie zusammenarbeiten wollten, haben sich natürlich angeschlossen. Diese Verschiebung war nicht jedermanns Geschmack, und in den letzten Jahren wurde das Franchise für seine zunehmend bizarren und albernen Skins kritisiert. Ein Trend, der sich mit dem kommenden Black Ops 7 fortsetzen wird.

Laut Call of Duty-Insider @charlieINTEL über X ist die Vault Edition von Black Ops 7 vor ihrer offiziellen Veröffentlichung durchgesickert. Der Leak enthüllt mehrere Skins, die weit entfernt von dem sind, was in ein realistisches Kriegsspiel gehört. Sie sind zwar nicht so absurd wie die Skins "Beavis and Butt-Head" oder "American Dad" aus Black Ops 6, aber es ist klar, dass die Strategie der skurrilen und ausgefallenen Inhalte hier bleiben wird.

Im Gegensatz dazu hat der neueste Konkurrent Battlefield 6 bestätigt, dass er sich voll und ganz auf einen geerdeten, realistischen Ton konzentrieren wird - kein Unsinn. Dieser Ansatz scheint zu funktionieren, mit über 500.000 gleichzeitigen Spielern in der offenen Beta, und einige Stimmen aus der Branche deuten darauf hin, dass dies das Jahr sein könnte, in dem Battlefield Call of Duty in der Popularität überholt. Activision besteht jedoch darauf, dass COD "zu groß zum Scheitern" ist.

Was denkst du über Realismus vs. Albernheit in Spielen wie diesen?