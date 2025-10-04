Black Ops 7 Beta bereits von Cheatern überrannt

HQ

Das fing auf jeden Fall gut an. Die Beta von Black Ops 7 war kaum live gegangen, als die Cheater anfingen, sich zu häufen - obwohl das Spiel Secure Boot erforderte. Viele Spieler beschreiben jetzt online, in Foren und in den sozialen Medien, wie sie sofort auf Personen gestoßen sind, die unverhohlen Cheat-Tools verwenden. Das verheißt nicht gerade Gutes für die offizielle Veröffentlichung des Spiels, und es ist klar, dass Secure Boot kein bisschen geholfen hat. Betrüger haben einfach andere Wege gefunden, das Programm zu umgehen.

Cheaten in Call of Duty ist natürlich nichts Neues, und das Problem gibt es schon lange. Es gab jedoch die Hoffnung, dass Activision mit Black Ops 7 hart durchgreifen würde, insbesondere nachdem sie zuvor die Implementierung von "fortschrittlichen Systemen" angekündigt hatten, um diejenigen zu erkennen und zu stoppen, die nicht fair spielen. Stattdessen scheinen viele Spieler aufzugeben und sich stattdessen auf Battlefield 6 zu stürzen - ein Spiel, das während seiner Beta-Phase mit Stolz Rekordzahlen vorweisen konnte.

Was bedeutet das für die Zukunft von Black Ops 7? Es ist klar, dass das Spiel vor einer potenziellen Vertrauenskrise steht, und man kann nur hoffen, dass die Entwickler alles in ihrer Macht Stehende tun, um diesem anhaltenden Cheat-Problem ein Ende zu setzen.

Hast du die Beta von Black Ops 7 ausprobiert und sind dir selbst Cheater aufgefallen?