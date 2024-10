Black Ops 6 wird beschuldigt, Pay-to-Win mit einer Soundeinstellung von 20 US-Dollar anzubieten

HQ

Spiele sind heute leider voll von Mikrotransaktionen, und einige Titel sind genauso viele Online-Shops wie echte Spiele. Einer der größten Übeltäter in diesem Bereich ist die Call of Duty -Serie, und die diesjährige Ausgabe ist keine Ausnahme - ganz im Gegenteil - da sie jetzt eine Funktion erhält, die wir kürzlich unter anderem in Cyberpunk 2077 und Final Fantasy XIV gesehen haben.

Pünktlich zu Call of Duty: Black Ops 6 hat Activision eine ganz besondere Mikrotransaktion hinzugefügt, die übrigens nicht einmal besonders klein ist. Ein X-Benutzer verrät, dass Sie für 20 US-Dollar Embody Immerse räumliches Audio (macht es einfacher zu erkennen, woher die Klänge kommen) erhalten können, das an Ihren eigenen Kopf und Ihre Ohren angepasst ist. Sie erhalten den Service fünf Jahre lang.

Das hat die Community wirklich verärgert, denn Call of Duty basiert größtenteils auf kompetitivem Multiplayer, bei dem einige bessere Soundbedingungen haben werden, also eine Art Pay-to-Win.

Call of Duty: Black Ops 6 wird morgen veröffentlicht, planen Sie, den Immerse -Service von Embody zu kaufen, oder werden Sie wie gewohnt spielen? Vergessen Sie auch nicht, dass Black Ops 6 in Game Pass enthalten ist.

Danke, Gamespot.