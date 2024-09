Black Ops 6-Fans haben ein kultiges Easter Egg entdeckt

HQ

Call of Duty: Black Ops 6 Spieler haben hart daran gearbeitet, das Spiel nach Hinweisen auf vergangene Tage zu durchforsten, und sie haben kürzlich ein solches Easter Egg gefunden, das auf eine der kultigsten Karten der Reihe zurückgeht.

In einem Beitrag auf der CoD: Zombies subreddit, der von Benutzer Sonicmining geteilt wurde, zeigten sie einen Teil der Gala -Karte (in der Nähe der Bühne in der Mitte) aus der Beta, die die Titelmusik der bei den Fans beliebten Karte Shadows of Evil spielt, die ihr hier sehen könnt.

Einige Fans sind von dem, was sie als glanzlosen Rückruf ansehen, nicht begeistert, aber andere spekulieren darüber, ob dies ein Hinweis der Entwickler auf etwas Tieferes ist, das mit der offiziellen Veröffentlichung des Spiels kommen wird oder nicht - ich hoffe natürlich, dass es letzteres ist.

Die Beta von Call of Duty: Black Ops 6 läuft trotzdem weiterhin gut, da sie die beliebteste Open Beta in der Geschichte der Serie ist, mit der höchsten Spielerzahl aller Einträge in der Franchise vor dem Start (danke, GameRant).