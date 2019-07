Black Ops 4: Operation Apocalypse Z angekündigt

Der aufmerksame Spieler von Call of Duty: Black Ops 4 hat in letzter Zeit vielleicht schon den einen oder anderen Hinweis auf eine kommende Zombie-Plage in der Blackout-Karte bemerkt. Das Blut und die ausgebrannten Autos waren für Entwickler Treyarch aber nur eine Aufwärmübung, um gestern Abend die neue Erweiterung anzukündigen.

Bei diesem DLC handelt es sich um die Operation Apocalypse Z, die ab sofort auf der Playstation 4 bereitsteht. Im unteren Video präsentiert das Entwicklerstudio die actiongeladenen Zombie-Herausforderungen, auf die sich Spieler in den kommenden Wochen einstellen. Der Entwickler führt eine neue Robo-Klasse für den Mehrspielermodus ein, die mit ihrem schweren Maschinengewehr Amok läuft. Im Zombie-Modus steht derweil eine Neuinterpretation von Nuketown bereit, die viermal so groß sein soll, wie das Original. Alle weiteren, offiziellen Informationen findet ihr an dieser Stelle.