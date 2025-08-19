Black Myth: Zhong Kui, eine Fortsetzung von Black Myth: Wukong, wurde enthüllt

Die Fortsetzung von Black Myth: Wukong war die letzte Überraschung in der Gamescom Opening Night Live, als "eine letzte Sache" nach Resident Evil Requiem. Das ist auch passend, denn das Original Black Myth: Wukong spielte eine große Rolle bei mehreren Geoff Keighley-Events und gewann letztes Jahr einige Preise bei den The Game Awards. Es ist großartig, dass wir eine Bestätigung für eine Fortsetzung haben, Black Myth: Zhong Kui.

Game Science hat das Spiel mit einem Trailer angekündigt, aber ohne Release-Datum. Es wird auf PC und "Mainstream-Konsolen" erscheinen und ein Nachfolger der Serie sein, aber keine direkte Fortsetzung. Es wird sich weiterhin um chinesische Mythen und Folklore drehen und ein Action-RPG im soulslike -Stil sein. Es wurden nur wenige Details verraten, aber sie versichern, dass sich die Wukong-Fans "wie zu Hause fühlen werden - und sie auf die beste Art und Weise überraschen werden".

Erwartet jedoch für eine Weile nicht mehr viele Neuigkeiten, da das Projekt "zu diesem Zeitpunkt kaum mehr als ein leerer Ordner ist, es gibt kaum Spielmaterial, das wir teilen könnten", sagte Game Science (via Gematsu).

Aber sie haben sich entschieden, das Projekt zu enthüllen, weil es für sie Tradition ist, jeden August auf der Gamescom Updates zu teilen: von China nach Deutschland und in die ganze Welt...

Bist dugespannt auf Black Myth: Zhong Kui?