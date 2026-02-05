Black Myth Wukong verweist auf die Switch 2 und das heutige Nintendo Direct

HQ

Final Fantasy VII: Rebirth? Metapher: ReFantazio? Die Duskbloods? Monster Hunter: Wilds? High auf Life 2? Fallout 4? Viele Spiele könnten für die heutige Nintendo Partner Showcase geplant sein, und vielleicht ein paar Überraschungen von Drittanbietern für die Switch 2, aber ein Titel, den wir bis heute nicht kannten, war Black Myth: Wukong. Und darauf konnte man sich verlassen.

Warum? Denn nicht nur hat der sonst so genaue Leaker NateTheHate davon erfahren – wir auch. Das Spiel, das auf der Literatur der chinesischen Ming-Dynastie basiert, könnte tatsächlich sehr bald auf die Plattform kommen, und daher wäre es nur natürlich, dass es heute zu einem der Highlights wird.

Im August 2024 lobten wir Black Myth: Wukong für seine "atemberaubende Grafik" und "spektakuläre Action", daher wird es interessant sein zu sehen, wie es auf kleinerer, tragbarer Hardware über DLSS abschneidet. So sehr, dass es ein guter Maßstab für das neuere System werden könnte, das bisher keine schnellen, actiongeladenen und ambitionierten Action-RPGs in seinem Sortiment hat.

Währenddessen arbeitet Game Science Studio weiterhin an Wukons Fortsetzung, Black Myth: Zhong Kui, was dem Team sicherlich hilft, das Bewusstsein für das IP wiederzubeleben.

Was wetten Sie auf die heutige Nintendo Partner Showcase?