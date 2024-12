Black Myth: Wukong übernimmt die Führung bei den Steam Awards

HQ

Der Steam Winter Sale 2024 steht vor der Tür, und mit ihm beginnt die Abstimmung für die Steam Awards. Die diesjährigen Nominierungen haben für Aufregung gesorgt, und die Fans von Black Myth: Wukong haben allen Grund zum Feiern, denn das Spiel ist in mehreren prestigeträchtigen Kategorien im Rennen. Es gibt jedoch eine bemerkenswerte Abwesenheit: Astro Bot, der einst ein Anwärter zu sein schien, ist nicht in den Nominierungen für das Spiel des Jahres enthalten, so dass die Fans kaum eine Chance haben, ihn dieses Mal zum Sieger gekürt zu sehen.

Zu den Nominierten in der Kategorie "Spiel des Jahres" gehören Helldivers 2, Balatro, Black Myth: Wukong, Warhammer 40.000: Space Marine 2 und Stalker 2: Heart of Chornobyl. Jedes dieser Spiele hat in der Steam-Community Eindruck hinterlassen, wobei Black Myth: Wukong mit drei Nominierungen in verschiedenen Kategorien an der Spitze steht. Da auch Baldur's Gate 3 seinen Stempel aufdrückt, entwickeln sich die diesjährigen Awards zu einem erbitterten Kampf zwischen einigen der beliebtesten Titel auf der Plattform.

Die Abstimmung beginnt am 19. Dezember auf Steam und die Spieler können ihre Stimme bis zum 31. Dezember abgeben. Egal, ob Sie Black Myth: Wukong oder einen anderen Nominierten anfeuern, wenn Sie Ihre Stimme abgeben, erhalten Sie in jeder Kategorie einen kostenlosen Steam-Sticker. Denken Sie daran, dass Sie Ihre Stimme jederzeit ändern können, bis die Wahllokale schließen, so dass die Debatten noch lange nicht vorbei sind.

Glaubst du, dass Black Myth: Wukong sich von seiner Niederlage bei den Game Awards erholen und den Sieg bei den Steam Awards mit nach Hause nehmen wird?