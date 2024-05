Black Myth: Wukong Trailer macht Lust auf August

HQ

Game Science Studio hat viele von uns nach Luft schnappen lassen, als sie uns vor vier Jahren einen beeindruckenden Gameplay-Trailer für Black Myth: Wukong gaben. Das Spiel des chinesischen Studios sah umwerfend aus, so dass sich viele fragten, ob es tatsächlich so aussehen würde, als oder ob es überhaupt auf den Markt kam. Es scheint, als ob das Endprodukt zumindest nahe dran sein wird.

Dieser neue Trailer zeigt einige der sowohl etwas gewöhnlichen als auch faszinierenderen Gegner, die wir in einer Vielzahl von Umgebungen bekämpfen werden, wenn Black Myth: Wukong am 20. August auf PC, PS5 und Xbox Series erscheint, und es sieht immer noch ziemlich schön aus, auch wenn es nach Spielen wie God of War nicht mehr so atemberaubend ist: Ragnarök, Horizon Forbidden West und andere visuell brillante Spiele der letzten Jahre.