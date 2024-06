Black Myth: Wukong taucht beim Summer Game Fest wieder auf und bestätigt die Versionsverzögerung der Xbox Series

HQ

Obwohl wir bei der Präsentation des Summer Game Festivals einen neuen CGI-Trailer und etwas Gameplay gesehen haben, hatte Black Myth: Wukong seinen zukünftigen Spielern einige neue Funktionen zu bieten.

Am schmerzhaftesten ist vielleicht die Bestätigung der Verzögerung der Xbox Series-Version, aufgrund der Neuentzerrung, die erforderlich ist, damit sie auf der weniger leistungsstarken S-Serie funktioniert. Die Entwickler haben einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem der aktuelle Status des Spiels, die Vorteile der Vorbestellung und der Inhalt der physischen Edition beschrieben werden. Dies ist eine weitere Seltenheit, da sich in der Box aufgrund logistischer Probleme bei der Verwaltung einer globalen Veröffentlichung nur ein Download-Code und keine tatsächlichen physischen Medien befinden.

Abgesehen von den Problemen sieht das Spiel immer noch absolut fantastisch aus, und wir streichen bereits Tage in unserem Kalender, falls das dazu beiträgt, dass der 20. August schneller kommt, wenn wir Black Myth: Wukong auf PC und PlayStation 5 sehen werden.