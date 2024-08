Black Myth: Wukong startet Benchmark-Tool vor der Veröffentlichung

HQ

Vor der offiziellen Veröffentlichung am 20. August hat Black Myth: Wukong ein Benchmark-Tool über Steam veröffentlicht, mit dem potenzielle Spieler vor dem Kauf testen können, ob ihre PCs mit dem Spiel umgehen können.

Der Benchmark stammt von der Seite Steam und wurde entwickelt, um "Ihre Hardwareleistung und Systemkompatibilität durch das Echtzeit-Rendering einer Spielsequenz zu bewerten", so dass er nicht nur großartig für diejenigen ist, die sich bereits für das Spiel interessieren, aber sich nicht sicher sind, ob ihr PC es ausführen kann, sondern auch für diejenigen hilfreich sein könnte, die noch unschlüssig sind und einen kurzen Vorgeschmack auf das Spiel erhalten möchten, bevor sie sich zum Kauf verpflichten.

Es ist sicherlich ein mutiger Schritt, aber es gibt bereits Tausende von Bewertungen auf der Benchmark-Seite mit einer "sehr positiven" Gesamtbewertung, so dass es klar ist, dass die Fans es zu schätzen wissen, dass die Publisher das Richtige für sie tun, auch wenn dies bedeutet, potenzielle Kunden zu verlieren.

Was denkst du? Sollte dies in der Branche Standard sein, oder werden unsichere Kunden nach der Veröffentlichung mit dem Kauf warten, unabhängig von Benchmark-Tests? Lassen Sie es uns in den Kommentaren unten wissen.