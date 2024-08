Black Myth: Wukong ist jetzt Gold, und wir werden morgen Abend den Launch-Trailer haben

HQ

Game Science hat bekannt gegeben, dass die Entwicklung von Black Myth: Wukong abgeschlossen ist und den Gold-Status erreicht hat, was bedeutet, dass wir keine Verzögerungen für den mit Spannung erwarteten Action-Titel des chinesischen Studios erwarten müssen, der auf der Reise in den Westen basiert und die Abenteuer des mythologischen Helden Sun Wukong erzählt.

Der Affenkönig wird ab dem 20. August in einem Boss-Ansturm ständig großen Gefahren ausgesetzt sein, und das Studio hat angekündigt, dass der Launch-Trailer am 8. August um 3:00 Uhr BST/4:00 Uhr MESZ (10:00 Uhr in Peking) Premiere feiern wird. Sie bitten auch darum, vor der Veröffentlichung keine Lecks zu enthüllen, bis sich alle Spieler auf ihre eigene Reise begeben.

Bist du bereit, Black Myth: Wukong zu spielen? Denken Sie daran, dass das Spiel auf PC und PS5 verfügbar sein wird, während sich die Veröffentlichung der Xbox Series etwas weiter verzögert hat.