Black Myth: Wukong ist das am schlechtesten bewertete Spiel, das eine Nominierung für das Spiel des Jahres erhalten hat Das ist natürlich in Bezug auf das, was Kritiker sagen.

HQ Black Myth: Wukong hat bei den Game Awards Geschichte geschrieben, aber wahrscheinlich nicht aus einem Grund, mit dem es zufrieden sein wird. Mit einer Punktzahl von 81 auf Metacritic zum Zeitpunkt des Schreibens ist es das am schlechtesten bewertete Spiel in der Geschichte der The Game Awards, das eine GOTY-Nominierung erhalten hat. Dies wurde von TheGamer entdeckt, das auch feststellte, dass es aus Fairness gegenüber Black Myth: Wukong andere Spiele gibt, die seiner Punktzahl nahe gekommen sind. Sowohl A Plague Tale: Requiem als auch Control wurden bei ihrer Nominierung auf Metacritic nur mit 82 Punkten bewertet, es ist also kein großer Rückstand. Dennoch, selbst wenn es dieses Jahr Spiele gibt, die bei den Kritikern besser abgeschnitten haben, ist es schwer, den Einfluss von Black Myth: Wukong zu leugnen. Das Spiel brach innerhalb der ersten Tage nach seiner Veröffentlichung die Rekorde der Steam-Spieler und hat zum Zeitpunkt des Schreibens mit fast 730.000 Bewertungen eine überwältigend positive Bewertung auf der Valve-Plattform. Selbst Elden Ring konnte das nicht hinbekommen. Auch wenn das Spiel die Kritiker nicht beeindruckt hat, hat es ein riesiges Publikum gefunden, das es liebt, was beweist, dass die Game Awards vielleicht nicht nur die Metacritic-Platzierung des Jahres widerspiegeln sollten.