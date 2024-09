Black Myth: Wukong hat sich 18 Millionen Mal verkauft und der DLC ist in Arbeit

HQ

Das Jahr 2024 wird vielen als ein noch düstereres Jahr für die Arbeitsplätze in der Branche in Erinnerung bleiben als das letzte, aber es wird auch wegen des triumphalen Einzugs chinesischer Entwicklungen in den westlichen Mainstream in Erinnerung bleiben. Und diejenige, die derzeit in Bezug auf Kritiker- und Verkaufserfolge führend ist, ist Black Myth: Wukong.

Wir wussten bereits, dass das Action-RPG von Game Science in seinem eigenen Land zu einem kulturellen Phänomen geworden war und dass es in den ersten Tagen weltweit 10 Millionen Mal verkauft wurde. Aber jetzt haben wir einige aktualisierte Daten, und wir kennen auch die Pläne des Entwicklers für die Zukunft. Bloomberg hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass Wukong in nur zwei Wochen 18 Millionen verkaufte Exemplare erreicht hat, und die Prognose seines Hauptinvestors, Daniel Wu, besagt, dass das Spiel in seiner Lebenszeit 30 Millionen Exemplare erreichen könnte.

Um das zu erreichen, müsste es natürlich durch eine Art Erweiterung geschehen, die das Erlebnis für die Spieler verlängern würde. Wu hat auch bestätigt, dass DLCs auf dem Weg sind, und dass dies nicht die einzige Geschichte sein wird, die die chinesische Mythologie im Studio erforscht, auch wenn ihr nächstes Spiel keine Fortsetzung von Wukong ist.

Was denkst du, sind die großen chinesischen Entwickler hier, um zu bleiben?