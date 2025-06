Black Myth: Wukong erscheint am 20. August auf Xbox

HQ

GameScience - der Entwickler hinter dem Megahit Black Myth: Wukong aus dem Jahr 2024 - hat angekündigt, dass das Spiel endlich auf Xbox Series X/S-Plattformen erscheinen wird, genau ein Jahr nach seinem Debüt auf PC und PS5.

Wie in einer Pressemitteilung bestätigt, wird Black Myth: Wukong am 20. August 2025 für Xbox Series X/S auf den Markt kommen. Vorbestellungen sollen am 18. Juni live gehen, wobei Black Myth: Wukong ebenfalls zum ersten Mal rabattiert wird.

Nachdem es Millionen von Exemplaren verkauft und die Singleplayer-Zahlen auf Steam in die Höhe getrieben hat, erwies sich Black Myth: Wukong als eine Kraft, mit der man im Jahr 2024 rechnen muss. Alle Augen sind auf GameScience gerichtet, um zu sehen, was das Studio als nächstes ausheckt.