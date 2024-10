Black Myth: Wukong Die physische Veröffentlichung der PS5 kommt sehr bald

HQ

Die Black Myth: Wukong von Game Science Studio war ein großer Erfolg. Das Spiel hat sich bereits millionenfach verkauft, und es gibt noch nicht einmal die Möglichkeit, eine physische Version zu kaufen. Das wird sich jedoch "sehr bald" ändern.

Das wird in einem Social-Media-Post des Spiels deutlich, in dem ein Affe eine Scheibe an seinen Nippel hält (seltsam, aber wir machen weiter). Der Beitrag verkündet, dass die Master-Disc abgeschlossen ist und die physische Version des Spiels schon bald erhältlich sein wird.

Laut Leaker billbil-kun könnte das Spiel bereits heute in den USA erscheinen, aber dafür müssen wir noch auf die offizielle Bestätigung warten. In der Zwischenzeit scheint es auch so, als ob Black Myth: Wukong auch kurz vor einem Veröffentlichungsdatum für die Xbox Series X/S steht.