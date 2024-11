Black Myth: Wukong datiert die lang erwartete physische Ausgabe auf PlayStation 5

HQ

Spiele wie Balatro und Palworld mögen in den ersten Monaten des Jahres die meisten Schlagzeilen gemacht haben, aber es ist klar, dass der Sommer dem Affenkönig gehörte. Black Myth: Wukong wurde veröffentlicht und erhielt eine unglaubliche Resonanz von Action-RPG-Fans, insbesondere in China, seinem Ursprungsland, wo es sogar zu Konsolen-Engpässen und Millionen von Verkäufen für das Spiel führte. Aber dieser Start wurde durch zwei Faktoren etwas getrübt: das Fehlen einer Xbox Series-Version (noch) und eine physische Veröffentlichung für PS5-Fans. Naja, zumindest können wir jetzt eines davon beheben.

Meridiem Games bestätigt, dass Back Myth: Wukong am 1 2. Dezember seine physische Edition auf PS5 veröffentlichen wird. Das Spiel wird komplett auf einer 100-GB-Blu-ray-Disc erscheinen, obwohl die Inhalte der Deluxe Edition digital über einen PS Store-Download-Code sein werden.

Wenn Sie also auf Ihre Chance gewartet haben, in diesen herausfordernden Titel einzutauchen und die chinesische Mythologie und Reise in den Westen zu erkunden, ist es nächsten Monat soweit.