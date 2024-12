Black Myth: Wukong CEO enttäuscht nach der Niederlage seines Spiels bei den Game Awards

HQ

Feng Ji, der CEO von Black Myth: Wukong, das von Game Science entwickelt und veröffentlicht wurde, hat seine Frustration zum Ausdruck gebracht, nachdem das Action-RPG bei den Game Awards 2024 die Auszeichnung als Spiel des Jahres verpasst hat. Trotz massiver Vorfreude und starker Kritiken wurde das Spiel von Astro Bot verdrängt, so dass Feng Ji die Kriterien hinter der Entscheidung in Frage stellen musste.

In einem Beitrag in den sozialen Medien teilte Feng Ji seine Enttäuschung mit und gab zu, dass er voll und ganz damit gerechnet hatte, dass Black Myth: Wukong die höchste Auszeichnung mit nach Hause nehmen würde. Tatsächlich hatte er vor zwei Jahren sogar eine Dankesrede vorbereitet, in der er seine Zuversicht auf den Erfolg des Spiels zum Ausdruck brachte. Er würdigte zwar die Anerkennung, die das Spiel durch mehrere Nominierungen erhalten hat, aber er konnte nicht anders, als sich vom Ergebnis im Stich gelassen zu fühlen.

Trotz dieses Rückschlags ist Feng Ji stolz auf das Spiel und die harte Arbeit seines Teams und verweist auf die bedeutende Leistung von Black Myth: Wukong bei der Präsentation chinesischer Talente und Kultur. Er räumt auch ein, dass er sich der Enttäuschung bewusst ist, die vonBlack Myth: Wukong den Fans zum Ausdruck gebracht wurde, weil sie den Preis nicht gewonnen haben. Das Spiel hat zwar nicht den GOTY-Titel gewonnen, aber sein Erfolg ist immer noch unbestreitbar.

Nach den Auszeichnungen verzeichnete Black Myth: Wukong einen enormen Anstieg der aktiven Spieler auf Steam, wobei die Zahlen um 300% stiegen. Dieser Schub wurde wahrscheinlich durch ein neues Update angeheizt, das herausfordernde neue Spielmodi einführte, die die Fangemeinde bei der Stange hielten und die anhaltende Attraktivität des Spiels unter Beweis stellten.

Glaubst du, dass Black Myth: Wukong es verdient hat, das Spiel des Jahres zu gewinnen?