Black Myth: Wu Kong beeindruckt im ausgiebigen Gameplay-Video

Die chinesische Spielebranche schielt seit ein paar Jahren auf die Erfolge der großen Konsolensysteme und deshalb entstehen dort mittlerweile vermehrt Projekte, die auch hierzulande das Potential haben, zu einem Hit zu werden. Game Science Studio hat mit Black Myth: Wu Kong möglicherweise ein solches Spiel am Start. In einem sehr interessanten Gameplay-Video, das satte 13 Minuten an In-Game-Material bereitstellt, erleben wir eine weitere Interpretation des beliebten Romans "Die Reise nach Westen" - mit einem entsprechenden kreativen Freiraum natürlich. Die Entwickler versprechen über 72 verschiedene Fähigkeiten, wunderschöne Animationen und ein eingängiges Kampfsystem. Aktuell befindet sich Black Myth: Wu Kong allerdings noch in einem Pre-Alpha-Stadium, es ist also selbst für chinesische Verhältnisse früh.

