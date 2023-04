Black Mirror Staffel 6 für Juni mit Teaser-Trailer bestätigt

HQ

Die fünf Staffeln von Black Mirror waren auf dem Vormarsch, da wir so ziemlich jedes Jahr eine bekamen. Deshalb waren viele überrascht, als es nach dem fünften im Jahr 2019 plötzlich aufhörte. Einer der Gründe dafür war, dass Charlie Brooker und Annabel Jones, die beiden Hauptschöpfer des Franchise, House of Tomorrow im Jahr 2020 verließen, was zu einigen Diskussionen über die Rechte an dem geistigen Eigentum führte. Glücklicherweise wurden diese anscheinend letzten Sommer gelöst, als Netflix eine sechste Staffel ankündigte, und wir müssen nicht mehr lange warten, um das Endergebnis zu sehen.

Nachdem Netflix es gestern angeteasert hat, hat es uns den ersten Teaser-Trailer für Staffel 6 von Black Mirror gegeben und angekündigt, dass es irgendwann im Juni verfügbar sein wird. Viele sogenannte Teaser hätten nur diesen Teil aufgenommen, aber dieser zeigt auch winzige Einblicke in das, was wir erwarten können, und man kann mit Sicherheit sagen, dass die Show genauso verrückt und zum Nachdenken anregend aussieht wie zuvor. Es wird auch der Tradition folgen, indem beliebte Stars wie Aaron Paul, Salma Hayek, Michael Cera, Rob Delaney, Myha'la Herrold und mehr sowie einige aufstrebende Stars aufgenommen werden. Wir werden sehen, was sie in zwei Monaten durchmachen müssen...