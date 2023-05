Black Mirror Staffel 6 Episoden enthüllt

HQ

Black Mirror Staffel 6 wird 5 Episoden haben, und die Namen dieser Episoden zusammen mit einer kurzen Handlungsbeschreibung wurden uns mitgeteilt.

Die erste Episode trägt den Titel "Joan is Awful" und zeigt eine junge Frau, die feststellt, dass ihr Leben in ein TV-Drama verwandelt wurde, in dem sie von Selma Hayek gespielt wird. In dieser Folge werden auch Annie Murphy, Michael Cera, Rob Delaney, Ben Barnes und Himesh Patel in einer ziemlich gestapelten Besetzung zu sehen sein.

Episode 2 wird "Loch Henry" heißen und einem Filmteam folgen, das eine Naturdokumentation dreht, die sich immer mehr für die schockierenden Ereignisse der Vergangenheit des Ortes interessiert.

Episode 3 bringt uns mit "Beyond the Sea" zurück in den Science-Fiction-Raum, in dem sich zwei Männer auf einer High-Tech-Mission befinden, in der sie sich mit den Folgen einer unvorstellbaren Tragödie auseinandersetzen müssen. Dies ist die Episode, in der Aaron Paul neben Kate Mara, Josh Hartnett und Rory Culkin zu sehen sein wird.

Episode 4 heißt "Mazey Day" und folgt einer jungen, berühmten Frau, die nach ihrer Beteiligung an einem Unfall mit Fahrerflucht von invasiven Paparazzi verfolgt wird. In dieser Folge spielen Zazie Beetz und Danny Ramirez die Hauptrollen.

Schließlich beenden wir Black Mirror Staffel 6 mit "Demon 79". Die Geschichte spielt hier im England des Jahres 1979 und folgt einer Frau, die schreckliche Taten begehen muss, um eine Katastrophe zu verhindern.

Auf welche Folge freust du dich am meisten? Black Mirror Staffel 6 startet nächsten Monat.

Danke, Entertainment Weekly.