Black Mirror-Schöpfer Charlie Brooker arbeitet mit Paddy Considine für Netflix-Krimi zusammen

Vielleicht kennen Sie den Namen Charlie Brooker, aber wenn Sie uns das nicht ändern lassen. Er ist ein englischer Autor und Produzent, der für seine urkomischen Philomena Cunk Specials bekannt ist, aber in letzter Zeit auch als Schöpfer von Black Mirror. Ja, Brooker hat uns eine der einflussreichsten Sci-Fi-Serien der letzten Zeit beschert, und in Zukunft wird er sich für ein weiteres Projekt erneut mit Netflix zusammentun.

Zugegeben, diese Serie wird Ihre Angst nicht auf die gleiche Weise ausnutzen, da es sich um eine unbetitelte Krimiserie handelt, in der Paddy Considine, Lena Headey und Georgina Campbell die Hauptrollen spielen werden. Es wird eine ziemlich düstere Angelegenheit und dreht sich um einen Detektiv aus dem Norden, der nach London reist, um einen Serienmörder zu fassen, der ohne Reue Opfer fordert.

In der Inhaltsangabe heißt es weiter: "Die noch unbetitelte Serie spielt zwischen der fiktiven Stadt Bleakford im Norden und den Straßen Londons und folgt einem gequälten Detektiv auf einer unerbittlichen Mission, um einen rituellen Serienmörder zu fangen, bevor ihm die Opfer ausgehen."

Brooker hat sich seitdem mit einer angemessen dummen und urkomischen Aussage zu dieser Ankündigung geäußert.

"Ich bin mehr als begeistert, diese Worte für die Pressemitteilung zu sagen. Seit ich ein junger Fötus war, habe ich davon geträumt, ein Zitat zu machen, und jetzt tue ich es. Ich würde mich kneifen, aber wie wir alle habe ich Angst, dass ich, wenn ich das tue, aufwachen und feststellen könnte, dass 2025 ein magischer Traum war. Bitte schauen Sie sich meine Show an. Ich flehe dich an."

Es gibt noch kein Wort über das Veröffentlichungsdatum oder sogar den offiziellen Titel der Serie, aber wir sollten "viel Blut und Stirnrunzeln" erwarten, wenn es erscheint.