Black Mirror: Saison 7 wird am 10. April veröffentlicht

Wir haben auch sehnsüchtig auf die siebte Staffel von Black Mirror gewartet, und am Donnerstagabend hat Netflix freundlicherweise enthüllt, dass es fast Premierenzeit ist, am 10. April, um genau zu sein.

In einem ersten Trailer können wir uns die mit Prominenten gefüllte Staffel ansehen, die insgesamt sechs Episoden voller Geheimnisse, Gemeinheiten und unerwarteter Handlungsstränge umfassen wird. Der Schöpfer der Serie, Charlie Brooke, hat zuvor Folgendes über das gesagt, was uns erwartet:

"Es erwartet euch ein Mix aus Genres und Stilen. Dieses Mal haben wir sechs Episoden, und zwei davon haben im Grunde Spielfilmlänge. Einige von ihnen sind zutiefst unangenehm, einige sind ziemlich lustig und einige sind emotional."

In der starbesetzten Staffel sind Namen wie Will Poulter (Guardians of the Galaxy Vol. 3), Cristin Milioti (The Penguin), Jimmi Simpson (Westworld) und Paul Giamatti (The Holdovers) zu sehen. Aber genug geschwafelt, schaut euch den Trailer unten an, alle Episoden werden gleichzeitig veröffentlicht.

