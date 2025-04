Black Mirror: Saison 7

HQ

Ich liebe Black Mirror. Lassen Sie mich damit beginnen. Ich halte die kurzen Anthologie-Episoden White Christmas, Metalhead, San Junipero, Striking Vipers und The Entire History of You für einige der absolut besten Fernsehserien, die je gemacht wurden. Brillanz pur. So einfach ist das. Sicher, es gibt auch einige Stinker, die die Reihen von Black Mirror ausmachen, aber Charlie Brookers von Netflix finanzierte Anthologieserie ist in meinen Augen größtenteils hervorragend.

Common People ist ein guter Sketch.

Staffel 7 wurde vor kurzem veröffentlicht und ich habe alle Episoden gesehen und halte sie für eine bessere Sammlung von zum Nachdenken anregenden Kurzfilmen als das, was sowohl in der sechsten als auch in der fünften Staffel angeboten wurde. Besonders gut hat mir Common People gefallen, in dem Rashida Jones & Chris O'Dowd Mike und Amanda spielen, ein Ehepaar in der nahen Zukunft, das gezwungen ist, sich Geld zu leihen, um einen speziell angefertigten Prozessor zu kaufen, der in das Gehirn implantiert wird und der von einem Schlaganfall betroffenen Amanda hilft, wieder ein normales Leben zu führen, zumindest so normal, wie es nur geht, wenn der Prozessorhersteller Greedflation verwendet, um schockierende Preiserhöhungen zu verursachen, was dazu führt, dass ihre persönlichen Finanzen zusammen mit ihrer Beziehung und ihrem Leben zusammenbrechen... Die Gier, die wir in vielen der heutigen großen Unternehmen sehen, ist die Grundlage für diese scharfe Sozialsatire in einer Episode, die sich verkleinert und persönlich anfühlt.

Bête Noire ist auch ein guter Sketch.

Ich mochte auch Hotel Reverie, in dem Issa Rae Hollywood-Star Brandy spielt, die eine Rolle in einem aufwendigen Remake eines alten Films aus den 1940er Jahren ergattert, in dem sie in eine KI-gesteuerte VR-Welt geworfen wird und in dem Film stecken bleibt, den er neu interpretieren soll. Die Produktionsfirma verändert sowohl das Geschlecht als auch die Hautfarbe ihrer Hauptfigur und versetzt sich damit in eine Position, die in einer gelungenen Studie im Wechsel von Emotionen und Spontanität gipfelt. Das Casablanca-Feeling ist hier allgegenwärtig und vor allem Emma Corin macht einen absolut brillanten Job als Ingrid Bergman-ähnlicher Star Dorothy in einem Kurzfilm, der meiner Erfahrung nach bei mir geblieben ist.

Paul Giamattis Rolle in der Episode Eulogy war auch gut. Es ging um einen alten Professor, dessen Entdeckung es ihm ermöglicht, in alte Fotografien zu schlüpfen, was viele Emotionen aufwühlt. Genauso wie die Episode Bête Noire, in der es im Grunde um die belangloseste Rachegeschichte geht, die die Welt je gesehen hat.

USS Callister: Into Infinity ist purer Mist.

Das Einzige, was ich an der siebten Staffel von Black Mirror nicht wirklich mochte, war die Fortsetzung des Fan-Favoriten USS Callister, bei dem die Satire im Gegensatz zur ursprünglichen Episode nie wirklich funktionierte und das Drehbuch größtenteils improvisiert und ohne Charisma wirkte. Abgesehen davon ist dies eine wirklich unterhaltsame Saison, auch wenn nichts davon die Stufen White Christmas oder Metalhead erreicht.

