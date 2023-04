Black Mirror neckt eine mögliche Rückkehr

Nach vier Jahren des Schweigens veröffentlichte die offizielle Twitter-Seite von Black Mirror einen neuen Beitrag, in dem die Fans gefragt wurden, was sie verpasst hatte, was darauf hindeutet, dass wir in Zukunft eine Rückkehr der äußerst beliebten dystopischen Show sehen könnten.

Einige wiesen schnell darauf hin, dass es sich mit dem Aufkommen der KI und den Folgen der Pandemie so anfühlen kann, als würden wir bereits in einer Black Mirror-Episode leben, aber wenn die Show zurückkehrt, bedeutet dies nur, dass sie ihr Spiel verstärken muss, um uns wirklich das gleiche dystopische Gefühl zu vermitteln.

Da dies im Moment nur ein Tweet ist und nichts offiziell bestätigt wurde, besteht die Möglichkeit, dass Black Mirror keine große Rückkehr auf unsere Bildschirme macht, oder selbst wenn dies der Fall ist, könnte es noch eine Weile dauern. Es wäre jedoch seltsam, wenn die Leute hinter der Show ihr Schweigen brechen würden, ohne uns etwas zu geben.

Würdest du gerne sehen, dass Black Mirror zurückkehrt?