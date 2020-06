Black Lives Matter: Guerilla Collective zugunsten der Bewegung verschoben

Verschiedene kleine Entwickler und sogar einige Publisher wollten heute unter dem Deckmantel von Guerilla Games einige kommende Spiele besprechen, doch das Event wurde kurzfristig verschoben. Die anhaltenden Proteste in Nordamerika haben die Organisatoren dazu veranlasst, die Veranstaltung erst in einer Woche auszustrahlen. Morgen am Sonntag ist weiterhin ein kleiner Stream geplant, der sich jedoch darauf konzentrieren soll, Menschen mit schwarzer Hautfarbe aus der Spielebranche eine Stimme zu geben. Lest die vollständige Erklärung unten.